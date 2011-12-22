(重温稿)〔企业并购〕兖洲煤业称董事会批准收购澳洲Gloucester Coal

路透香港12月22日电---以市值计中国第三大煤炭生产商--兖州煤业股份有限公司(1171.HK)(600188.SS)周四宣布,董事会已批准收购澳洲格罗斯特煤炭(Gloucester Coal)GCL.AX,但公告未提及收购案细节.

兖州煤业是在交易所发布上述公告.

兖州煤业H股及A股周二起已暂停买卖.Gloucester股票也已暂停交易.

通过四起海外收购扩张,澳大利亚已经成为兖州煤业的主要能源基地之一.除之前入手的澳思达和菲利克斯之外,该公司今年还先後宣布了对新泰克和普力马煤矿的并购消息.

消息人士稍早对路透表示,两家公司正在进行收购谈判.[ID:nCT0489041]

兖州煤业H股停牌前报15.70港元,过去一个月来跌了19.40%;兖煤A股报21.28元人民币.(完)

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