〔国际油市〕亚洲柴油和航煤价格双双下滑,因新加坡库存增加

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月22日电---亚洲柴油和航煤价格周四下跌,因最新的数据显示新加坡库存升至三周高位.
1月柴油裂解价差周三下跌0.47美元,至每桶17.44美元.航煤1月裂解价差下跌0.62美元至每桶17.69美元.
航煤较柴油升水缩窄0.15美元至每桶0.25美元.
日本气象厅周四表示,日本1月的天气可能会较之前预测的温和一些.这可能会降低对电力和取暖燃料的需求.
贸易商表示,日本的柴油库存仍处在高位,由此航煤价格承压.
International Enterprise的数据显示,截至12月21日当周,新加坡柴油和航煤库存上升了6.42%至819万桶.
贸易商表示,中东地区航煤供给过度,而至欧洲的套利窗口关闭.
柴油市场,出现来自印尼和菲律宾的现货需求,可能会推高柴油裂解价差.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 121.84 122.24 122.04 121.84 0.20 0.16
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 122.84 123.24 123.04 122.72 0.32 0.26
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 123.74 124.14 123.94 123.63 0.31 0.25
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 124.64 125.04 124.84 124.53 0.31 0.25
1月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 122.40 122.00 0.40 0.33
2月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 121.75 121.22 0.53 0.44 (完)
--编译 王洋;审校 田建华
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。