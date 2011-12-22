〔国际油市〕亚洲柴油和航煤价格双双下滑,因新加坡库存增加

路透新加坡12月22日电---亚洲柴油和航煤价格周四下跌,因最新的数据显示新加坡库存升至三周高位.

1月柴油裂解价差周三下跌0.47美元,至每桶17.44美元.航煤1月裂解价差下跌0.62美元至每桶17.69美元.

航煤较柴油升水缩窄0.15美元至每桶0.25美元.

日本气象厅周四表示,日本1月的天气可能会较之前预测的温和一些.这可能会降低对电力和取暖燃料的需求.

贸易商表示,日本的柴油库存仍处在高位,由此航煤价格承压.

International Enterprise的数据显示,截至12月21日当周,新加坡柴油和航煤库存上升了6.42%至819万桶.

贸易商表示,中东地区航煤供给过度,而至欧洲的套利窗口关闭.

柴油市场,出现来自印尼和菲律宾的现货需求,可能会推高柴油裂解价差.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 121.84 122.24 122.04 121.84 0.20 0.16

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 122.84 123.24 123.04 122.72 0.32 0.26

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 123.74 124.14 123.94 123.63 0.31 0.25

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 124.64 125.04 124.84 124.53 0.31 0.25

1月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 122.40 122.00 0.40 0.33

2月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 121.75 121.22 0.53 0.44 (完)