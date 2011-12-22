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货币新闻 | 2011年 12月 22日 星期四 21:48 BJT

〔表格〕美国第三季GDP环比年率终值为增长1.8%,低於预期和前值

路透12月22日电---美国商务部周四公布,美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率终值为增长1.8%,市场预估和前值均为增长2.0%.

环比年率是以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率.

第三季GDP修正值详细数据如下(变动百分比,%;季度数据为环比年率):

第三季 第三季 第二季 2010年

终值 初值

实质GDP环比年率 1.8 2.0 1.3 3.0

国内产品最终销售 3.2 3.6 1.6 1.4

个人消费支出(PCE)物价指数 2.3 2.3 3.3 1.8

核心PCE物价指数 2.1 2.0 2.3 1.4

GDP隐性平减指数 2.6 2.5 2.6 1.2

消费者支出 1.7 2.3 0.7 2.0

耐久财(耐用品) 5.7 5.5 -5.3 7.2

非耐久财 -0.5 -0.6 0.2 2.9

服务业 1.9 2.9 1.9 0.9

企业投资 15.7 14.8 10.3 4.4

房屋投资 1.3 1.6 4.2 -4.3

出口 4.7 4.3 3.6 11.3

进口 1.2 0.5 1.4 12.5

政府采购 -0.1 -0.1 -0.9 0.7 (完)

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--编译 田建华;审校 王洋

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