〔表格〕美国第三季GDP环比年率终值为增长1.8%,低於预期和前值

《路透晚报》--2月9日日间新闻摘要（中港台）
中国总理李克强主持国务院常务会议，决定进一步清理和规范涉企收费，持续为实体经济减负；部署深化建筑业“放管服”改革，推动产业升级发展。
路透12月22日电---美国商务部周四公布,美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率终值为增长1.8%,市场预估和前值均为增长2.0%.
环比年率是以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率.
第三季GDP修正值详细数据如下(变动百分比,%;季度数据为环比年率):
第三季 第三季 第二季 2010年
终值 初值
实质GDP环比年率 1.8 2.0 1.3 3.0
国内产品最终销售 3.2 3.6 1.6 1.4
个人消费支出(PCE)物价指数 2.3 2.3 3.3 1.8
核心PCE物价指数 2.1 2.0 2.3 1.4
GDP隐性平减指数 2.6 2.5 2.6 1.2
消费者支出 1.7 2.3 0.7 2.0
耐久财(耐用品) 5.7 5.5 -5.3 7.2
非耐久财 -0.5 -0.6 0.2 2.9
服务业 1.9 2.9 1.9 0.9
企业投资 15.7 14.8 10.3 4.4
房屋投资 1.3 1.6 4.2 -4.3
出口 4.7 4.3 3.6 11.3
进口 1.2 0.5 1.4 12.5
政府采购 -0.1 -0.1 -0.9 0.7 (完)
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--编译 田建华;审校 王洋
中国总理李克强主持国务院常务会议，决定进一步清理和规范涉企收费，持续为实体经济减负；部署深化建筑业“放管服”改革，推动产业升级发展。
路透2月9日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓较周二增加0.68 %，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓不变。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,768,192.1 2月8日 26,587,212.5 2月7日 180,979.6 0.68% iShares 334,713,128.2 2月8日 334,713,128.2 2月7日 0.0 0.00% (完) (编译 王琛；审校 张明钧)
路透东京2月9日 - 东京工业品交易所(TOCOM)社长滨田隆道周四称，会员经纪商上周提交的期胶合约部位报告中，目前为止并未发现异常参与者或交易。