〔表格〕美国第三季税後企业获利修正至增长2.7%,前值为增长3.0%

亚洲橡胶：TOCOM社长称并无计划收紧期胶交易规范
路透东京2月9日 - 东京工业品交易所(TOCOM)社长滨田隆道周四称，会员经纪商上周提交的期胶合约部位报告中，目前为止并未发现异常参与者或交易。
路透12月22日电---美国商务部经济分析局周四公布,美国第三季税後企业获利修正後为成长2.7%,前值为成长3.0%. 详细数据如下(经季节调整後百分比):
2011年 2011年 2010年
第三季 前值 第二季 全年 来自现行生产 1.7 2.1 3.3 32.2 企业所得税 -2.2 -1.3 -0.4 50.9 税後获利 2.7 3.0 4.3 27.5 (完) 浏览美国数据相关新闻,请点选[ECI-US-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI] --编译 王洋;审校 田建华
路透东京2月9日 - 东京工业品交易所(TOCOM)社长滨田隆道周四称，会员经纪商上周提交的期胶合约部位报告中，目前为止并未发现异常参与者或交易。
路透墨尔本2月9日 - 伦敦期铜周四跌下2月初以来高点，不过仍然受到供应风险的支撑。短缺风险可能侵蚀今年预计中的小幅供应过剩。
“我们对隔夜油价的走势仍抱持高度怀疑，”针对原油价格走扬，期货交易商OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley如此表示。