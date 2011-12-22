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货币新闻 | 2011年 12月 22日 星期四 21:52 BJT

〔表格〕美国第三季税後企业获利修正至增长2.7%,前值为增长3.0%

路透12月22日电---美国商务部经济分析局周四公布,美国第三季税後企业获利修正後为成长2.7%,前值为成长3.0%. 详细数据如下(经季节调整後百分比):

2011年 2011年 2010年

第三季 前值 第二季 全年 来自现行生产 1.7 2.1 3.3 32.2 企业所得税 -2.2 -1.3 -0.4 50.9 税後获利 2.7 3.0 4.3 27.5 (完) 浏览美国数据相关新闻,请点选[ECI-US-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI] --编译 王洋;审校 田建华

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