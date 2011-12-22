〔国际油市〕亚洲燃料油跨月价差变动不大,成交清淡

路透新加坡12月22日电---周四亚洲燃料油12月远期合约曲线较上日大体趋陡,成交为本周迄今最为清淡,尽管新加坡一周库存增加逾10%.

交易商预计市场将维持在当前水准.即期1/2月跨月价差收於每吨11.00美元左右,过去三日持稳.

西方驻新加坡一交易员表示,"市场看似乐见价差在当前水准,而鉴於1月基本面更为疲软,我认为当前水准高估."

2月船货也在稳步增长,目前为止预定320-330万吨,基於当前价位,西方至东方套利窗口提供每吨约20美元的名义利润空间.

至亚洲收盘0830GMT,1/2月价差小涨0.13美元至每吨逆价差11.25美元,9万吨船货在相同水准交易,上日为成交14万吨.1130GMT,买卖报价最新见10.75/11.50美元.

1月燃料油裂解价差贴水走阔0.79美元,至3.61美元.

180-cst和380-cst品级燃料油分别上涨0.25美元和3.88美元,至每吨668.50和660.88美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 668.25 668.75 668.50 668.25 0.25 0.04

现货380CST燃料油 FO380-SIN 660.75 661.00 660.88 657.00 3.88 0.59

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 682.00 684.00 683.00 681.00 2.00 0.29

380CST船用燃料油升水 21.25 23.00 22.13 24.00 -1.88

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF8.75 9.25 9.00 8.88 0.13 1.41

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF11.75 12.25 12.00 9.25 2.75 29.73(完)