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市场报道 | 2011年 12月 22日 星期四 22:04 BJT

〔表格〕美国12月15日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透华盛顿12月22日电---美国农业部(USDA)公布12月15日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):

当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---

本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度

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小麦 362.3 0.0 379.4 0.0 19,028.5 25,160.3

大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 82.5 90.2

玉米 714.9 238.0 869.3 238.0 24,053.1 25,256.1

高粱 6.1 0.0 6.1 0.0 535.3 1,806.8

大豆 653.4 75.0 735.5 75.0 23,175.7 34,249.3

豆粕 142.0 0.0 145.2 0.0 3,936.8 4,536.8

豆油 14.8 0.0 15.0 0.0 160.7 945.2

皮马棉 3.4 0.0 7.2 0.0 403.6 403.7

陆地棉 69.5 15.4 113.1 15.4 9,811.6 13,443.7

稻米 10.7 0.0 15.3 0.0 1,521.9 2,221.5 (完)

浏览美国农业部报告全文,请点选USDA22;相关中文新闻请点选[USDA-CMN]

--编译 田建华; 审校 王洋

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