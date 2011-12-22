〔表格〕美国12月15日止当周农作物出口销售报告--USDA

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿12月22日电---美国农业部(USDA)公布12月15日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):
当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---
本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度
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小麦 362.3 0.0 379.4 0.0 19,028.5 25,160.3
大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 82.5 90.2
玉米 714.9 238.0 869.3 238.0 24,053.1 25,256.1
高粱 6.1 0.0 6.1 0.0 535.3 1,806.8
大豆 653.4 75.0 735.5 75.0 23,175.7 34,249.3
豆粕 142.0 0.0 145.2 0.0 3,936.8 4,536.8
豆油 14.8 0.0 15.0 0.0 160.7 945.2
皮马棉 3.4 0.0 7.2 0.0 403.6 403.7
陆地棉 69.5 15.4 113.1 15.4 9,811.6 13,443.7
稻米 10.7 0.0 15.3 0.0 1,521.9 2,221.5 (完)
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--编译 田建华; 审校 王洋
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