〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差触约七个半月高点,受供需双因素支撑

交易商称,据传韩国LG化学(051910.KS)寻求买入2月上半月抵港的石脑油,并可能已经买入一艘将运抵丽水(Yeosu)的船货,成本加运费价格(C&F) 较日本现货报价升水9.50美元.

台塑上周关闭旗下两家日加工能力为8.4万桶的汽油炼制工厂(渣油流化催化裂解/RFCC)中的一家.本月稍早台塑还因设备维护关闭了其炼厂的数个生产装置,其中包括一日加工能力为18万桶的常压蒸馏单元.