〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差触约七个半月高点,受供需双因素支撑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月22日电---亚洲石脑油价格周四触及约两周最高,跨月价差则触及约七个半月最高,因供给收紧以及韩国的良性需求旺盛推升市场人气.
交易商称,据传韩国LG化学(051910.KS)寻求买入2月上半月抵港的石脑油,并可能已经买入一艘将运抵丽水(Yeosu)的船货,成本加运费价格(C&F) 较日本现货报价升水9.50美元.
不过LG化学最初寻求的确切购买量尚不清楚.
汽油裂解价差触及三日高点,因台湾炼厂进行设备维护和下调产能利用率.
台塑上周关闭旗下两家日加工能力为8.4万桶的汽油炼制工厂(渣油流化催化裂解/RFCC)中的一家.本月稍早台塑还因设备维护关闭了其炼厂的数个生产装置,其中包括一日加工能力为18万桶的常压蒸馏单元.
新加坡炼油公司(Singapore Refining Company)亦将12月炼厂产能利用率较上月调低3.7%,因利润率疲弱.
新加坡陆上库存触及五周低位1,099.5万桶,多数为汽油.
日本公开规格2月上半月石脑油NAF-1H-TYO价格上涨7.25美元,至每吨922.25美元,为12月7日触及924美元以来最高.
2月上半月石脑油裂解价差上涨1.02美元至每吨111.50美元.
汽油重整利润GL92-SIN-DIF上涨0.40美元至每桶13.03美元,为10月14日以来最高
油品 价格 上日价格 变动
2012年2月石脑油NAF-1H-TYO 921.75/922.75 915.00 +7.25
现货石脑油净回值NAF-SIN 100.12/100.22 99.37 +0.80
97号现货汽油GL97-SIN 117.05/117.15 116.20 +0.90
95号现货汽油GL95-SIN 115.35/115.45 114.50 +0.90
92号现货汽油GL92-SIN 113.15/113.25 112.00 +1.20
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 12.98/13.08 12.63 +0.40(完)
--编译 洪曦;审校 母红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。