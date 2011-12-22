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债券 | 2011年 12月 22日 星期四 23:14 BJT

〔标题新闻〕匈牙利将与EU和IMF在1月上半月展开救助谈判,政府关注防范性信用额度--经济部长

注:EU和IMF分别为欧盟和国际货币基金会

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E7NM23H]

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