〔美国热股〕Vivus大跌逾14%,此前公布一药物实验结果

路透12月22日电---Vivus(VVUS.O)周三公布一项研究的初步数据显示,妇女在怀孕期间服用该公司包含托吡酯(topiramate )成分的减肥药,与未服用该药物的对照组相比,所生育婴儿唇颚裂检出率更大.