〔欧洲汇市〕英镑兑欧元留守在11个月高位附近,受累于欧元区危机

* 欧债危机令欧元兑英镑保持在低位附近

* 欧元兑英镑EURGBP=D4关键支持位在2011年低位0.8285英镑

* 英国第三季GDP终值被上修,但2012年仍面临挑战

路透伦敦12月22日电---英镑兑欧元周四仍留守在11个月高位附近,因对欧元区债务危机的持续忧虑打压欧元,同时略有改善的风险意愿为英镑兑走弱的美元提供支持.

英国国家统计局周四公布,英国第三季国内生产总值(GDP)终值为按季增长0.6%,按年成长0.5%;前值皆为增长0.5%.[ID:nCN1301668]数据对汇市无甚影响.分析师预期今年底和明年初英国经济将大幅放缓.

欧元兑英镑持平在0.8320英镑,日内下跌至0.8306英镑,接近周三触及的11个月低位0.8302英镑.

交易商称,周三欧元跌穿0.8330英镑水准意义重大,该水平的重要性等同英镑/欧元GBPEUR=关键的1.20区域,下一个支持位将是2011年低位0.8285英镑.

欧债市场预料将受到新的压力,大约2,300亿欧元银行债券,多至3,000亿欧元的政府公债,及超过2,000亿欧元的债券抵押证券将在2012年第一季到期.

英镑兑美元在近年底清淡交投中守住本周的大部份升幅.英镑兑美元GBP=D4持平在1.5670美元,在两天连升後稍作喘息.

稍早英镑兑美元上升至1.5729美元,因据报有中东需求,英镑兑美元本周累计上升接近0.8%.交易商称执行价在1.5700美元的期权可能影响交投.短期阻力位见1.5780美元,为11月底触及的高位.

英镑贸易加权指数=GBP报81.6,接近九个半月高位81.7.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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