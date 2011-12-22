〔国际油市〕1月7日止四周OPEC石油日均出口料将增加40万桶--分析师

亚洲橡胶：TOCOM社长称并无计划收紧期胶交易规范
路透东京2月9日 - 东京工业品交易所(TOCOM)社长滨田隆道周四称，会员经纪商上周提交的期胶合约部位报告中，目前为止并未发现异常参与者或交易。
路透伦敦12月22日电---英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至1月7日的四周内,石油日均出口料将增加40万桶.
根据Oil Movements提供的最新数据,截至1月7日止四周,OPEC-11国成员平均每日海运原油出口料将增至2,363万桶,截至12月10日止四周原油出口量为2,323万桶.
OPEC产油量占全球总产量的逾三分之一.
上周,OPEC就每日3,000万桶的产量目标达成一致,为三年来首个新供应协议.这基本认同了目前的产量水平.(完)
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--编译 母红;审校 利棣儿
路透东京2月9日 - 东京工业品交易所(TOCOM)社长滨田隆道周四称，会员经纪商上周提交的期胶合约部位报告中，目前为止并未发现异常参与者或交易。
路透墨尔本2月9日 - 伦敦期铜周四跌下2月初以来高点，不过仍然受到供应风险的支撑。短缺风险可能侵蚀今年预计中的小幅供应过剩。
“我们对隔夜油价的走势仍抱持高度怀疑，”针对原油价格走扬，期货交易商OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley如此表示。