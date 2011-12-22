〔欧元债市〕西班牙和意大利公债上涨,市场愈发怀疑ECB资金实际去向

* ECB虽提供规模资金,但并未显示出提振市场迹象

* 西班牙和意大利公债收益率上扬,仍无再投资活动

* 意大利年末公债标售凸现近期供给挑战

路透伦敦12月22日电---西班牙和意大利公债收益率周四上涨,表现不及可比德债,此前市场愈发怀疑银行是否将得自欧洲央行(ECB)的资金用在了购买较低评级的公债之上.

一项史无前例的三年期贷款操作中,银行业周三从欧洲央行借入高达4,890亿欧元的资金.一部分人曾预计这些资金将会用於购买西班牙和意大利公债,帮助压低借贷成本.

不过,那些认为意大利和西班牙公债将很快被推高的人们或许失望了.交易商称,银行倾向於将部分资金再投资於安全资产上,而非是那些问题较多的欧洲国家公债.

"昨天发生的事情对於欧债危机而言不是万灵药...不过现在判别影响还太早."北欧联合银行(Nordea)策略师Niels From称.

"尽管昨天西班牙和意大利公债表现并未胜过(德债),但我仍觉得此次操作支持了这两个国家.不过我并未发现这造成利差大幅收窄."

西班牙10年期公债ES10YT=TWEB上涨8个基点,报5.39%.10年期意大利公债IT10YT=TWEB涨5个基点,报6.86%.

德债期货FGBLc1收平,报137.83.成交量极度清淡,仅为235,000口,远低於11月的日平均量近100万口.

市场缺乏流动性可能将会放大未来几个交易日的价格波动幅度,但德债预计仍受到支持,因标普大幅下调欧债主权债信评级的威胁仍萦绕在市场.

分析师预计德债将重新测试近期高位,非核心公债市场可能会在圣诞节後承受新的压力,届时将有约2,300亿欧元的银行债券、最多3,000亿欧元的公债和超过2,000亿欧元的担保债券在2012年第一季同时到期.

一周後意大利将标售三年和10年期公债.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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