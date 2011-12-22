〔英国债市〕英债持稳,圣诞节前市场交投极度清淡

路透伦敦12月22日电---英国公债周四在圣诞节前的极度清淡交投中持稳,表现小幅优於可比德债,尽管股市上扬,且10年期公债收益率临近纪录低位.

10年期英国公债收益率GB10YT=RR收平,报2.04%,略高於周三触及纪录低位2.015%.

"没有什麽重大消息影响市场,10年期英债收在2%水平附近."花旗策略师Peter Goves说,他并表示欧元区债务问题以及英国央行新年料重启公债购买的前景提供了支撑.

英债较可比10年期德债EU10YT=RR日内收窄1个基点,报略高於11个基点,盘中稍早曾触及低於8个基点的近一周低位.

期货市场上仅有36,000口合约交投.3月英债期货收低6个跳动点,报116.27--不及常规水平的一半.

官方数据显示英国第三季GDP增幅意外被上修,但这未能振奋英债投资者.

分析师表示,数据未能改变有关欧元区危机料造成英国经济出现大幅放缓的观点,因其危及英国最大的出口市场.

欧洲银行业从欧洲央行(ECB)获得近4,900亿欧元的三年期低成本贷款,这缓解了信贷压力和有关金融机构健康状况的担忧.

欧元区国家债信评级或大面积遭调降的威胁仍困扰着该地区的主权债务市场.标普尚未宣布是否会下调目前置于负面观察名单中的15国的评等.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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