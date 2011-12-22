〔纽约期市〕软商品市场涨跌互见,投资者离场放假

路透纽约/伦敦12月22日电---软商品期货周四涨跌互见,成交非常清淡,因多数投资人离场度圣诞及新年假期,原糖可能录得三年来最小单日成交量.

"所有市场清淡.许多人已结帐,结束今年的交易,"Atlantic Capital Advisors交易部主管Nick Gentile说.

分析师称,软商品市场人士对明年商品市场的疑问是近期升势是否保持,鉴於MF Global倒闭及肆虐欧洲和美国的预算/债务危机.

"我们将看到更多赎回.我认为将有更多资金流出.市场有更多不确定性,"Gentile说.

洲际交易所(ICE)周三称,计划降低其农产品投机部位的最低初始保证金率35个百分点,一分析师称,ICE此举意在为疲弱的软商品市场吸引新的业务.

路透数据分析显示,自MF Global倒闭後,美国软商品市场萎缩近9%,因农户,投资人和交易商结清头寸.

ICE-3月原糖期货SBH2收升0.12美分,报每磅23.44美分.伦敦3月白糖期货LSUH2收涨5.10美元,报每吨608.80美元.

汤森路透初步数据显示,原糖成交量不足2.4万口,为2008年12月24日来最低.咖啡和可可成交量较其30天均值低40-65%.

纽约3月阿拉比卡咖啡期货KCH2收升1.50美分,报每磅2.214美元.伦敦3月罗布斯塔咖啡期货LRCH2收跌10美元,报每吨1,858美元.

纽约3月可可期货CCH2收跌23美元,报每吨2,221美元.伦敦3月可可期货LCCH2收低21英镑,报每吨1,414英镑.(完)