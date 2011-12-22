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市场报道 | 2011年 12月 23日 星期五 06:08 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货连涨五天,因投资者年底前解除空仓

路透12月22日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四升至五周高位,交易商称,受技术性上涨和持续的空头回补提振,因投资者在年底前轧平空仓.

CBOT小麦期货已连涨五天,创8月中旬以来最长时期涨势.期间指标合约已累计上涨7.1%.

明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春小麦期货和堪萨斯城期货交易所(KCBT)硬红冬小麦期货亦收高,但涨势不及CBOT小麦期货.

CBOT指标3月软红冬小麦期货WH2遭遇阻力,此前短暂升破每蒲式耳6.24-3/4美元的40日移动均线切入位,为11月9日以来首次突破该位.

美国农业部(USDA)报告显示,一周小麦出口销售量达36.23万吨,符合预估的30万-45万吨区间.

日本通过标购从澳洲购得60,720吨食用小麦.

CBOT-3月软红冬麦WH2收涨4-3/4美分,报每蒲式耳6.21-3/4美元.

CBOT小麦预估成交量为46,382口.(完)

--编译 许娜;审校 利棣儿

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