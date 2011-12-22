〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货连涨五天,因投资者年底前解除空仓

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透12月22日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四升至五周高位,交易商称,受技术性上涨和持续的空头回补提振,因投资者在年底前轧平空仓.
CBOT小麦期货已连涨五天,创8月中旬以来最长时期涨势.期间指标合约已累计上涨7.1%.
明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春小麦期货和堪萨斯城期货交易所(KCBT)硬红冬小麦期货亦收高,但涨势不及CBOT小麦期货.
CBOT指标3月软红冬小麦期货WH2遭遇阻力,此前短暂升破每蒲式耳6.24-3/4美元的40日移动均线切入位,为11月9日以来首次突破该位.
美国农业部(USDA)报告显示,一周小麦出口销售量达36.23万吨,符合预估的30万-45万吨区间.
日本通过标购从澳洲购得60,720吨食用小麦.
CBOT-3月软红冬麦WH2收涨4-3/4美分,报每蒲式耳6.21-3/4美元.
CBOT小麦预估成交量为46,382口.(完)
--编译 许娜;审校 利棣儿
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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