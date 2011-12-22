〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收涨,但低於日高

路透12月22电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四小幅收涨,但远低於日高,受累于价格触及五周高位後出现获利了结.

对南美干燥天气的担忧支撑玉米期价.巴西最南部的部分作物周五和周六将迎来受欢迎的降雨,但干燥天气下周将再度重返该地区.