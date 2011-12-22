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市场报道 | 2011年 12月 23日 星期五 06:07 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收涨,但低於日高

路透12月22电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四小幅收涨,但远低於日高,受累于价格触及五周高位後出现获利了结.

对南美干燥天气的担忧支撑玉米期价.巴西最南部的部分作物周五和周六将迎来受欢迎的降雨,但干燥天气下周将再度重返该地区.

CBOT玉米期价连升五日,期间累计上扬6.5%.这是8月底以来最长涨势.

高品质玉米种子市场供应吃紧引发对2012年美国玉米产量的担忧.

CBOT-3月和5月玉米在Globex海外交易时段上扬3/4美分.

美国农业部报告显示,上周出口销售玉米95.29万吨,超过预估的45-65万吨.

CBOT-3月玉米合约CH2收涨1美分,报每蒲式耳6.17美-1/2美元.

今日CBOT玉米预估成交量为188,095口.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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