〔纽约期市〕棉花期货小幅收高,市场本周陷入窄幅区间波动

路透纽约12月22日电---棉花期货周四小幅收涨,因散户买盘,分析师称市场陷入区间波动,且交投清淡,多数投资者因圣诞和新年休假.

洲际交易所(ICE)指标3月期棉CTH2收涨0.40美分,报每磅87.24美分,交投区间为86.60-87.44美分.周三交投区间为86.26-87.38美分.过去几个交易日来,该合约陷入85-88美分的波动区间.

根据汤森路透初步数据,成交量略高於4,500口,较30天均值低逾四分之三.

"本周市场交投非常非常清淡,今天也没有什麽不同."Penson Futures资深棉花分析师Sharon Johnson称.

交易商称,商品市场的基金经理和大型投资者可能已结清今年头寸,下个月将回到市场.

技术面上看,3月合约升穿近87美分的10日移动均线,这可能推动部分买盘,市场人士目前上看20日移动均线89.31美分.

基本面上,担忧欧洲和美国的债务及预算危机将减少棉花使用,造成需求疲弱,令棉花市场走势挣扎.

美国农业部(USDA)一周出口销售数据几乎没有为棉花合约提供什麽指引.

交易所数据显示,12月21日棉花市场的未平仓合约为150,878口,上日为150,183口.

根据ICE数据,美国期棉周三总成交量为8,830口,上日为9,136口.(完)