〔芝加哥期市〕大豆期货录得六日连升,因空头回补和市场担心南美天气

路透芝加哥12月22日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连续第六天收涨,为7月迄今最久上涨纪录,交易商称因空头回补和市场担心南美天气.

大豆涨势与上周未平仓数量稳步下滑同步,显示交易商正在回补空头仓位.

豆油期货上扬,但豆粕则因豆油/豆粕价差交易下滑.豆油亦受到国内对柴油燃料、包括对以大豆为原料的生物柴油的强劲需求支撑.

Commodity Weather Group称,过去几天阿根廷降雨有利南部作物地区,但西部雨水稀少.下周初降温期过後,气温料在下周末前再度升高,将对处於授粉期的玉米带来压力.

最新的正午气象预报显示,看似周六巴西南部将迎来一些湿润天气,但下周该地区料转为更加炎热和干燥--Telvent DTN.

CBOT收盘时,美国原油期货上涨0.8%,为大豆市场增加支持,但美元指数.DXY变动不大.

美国农业部(USDA)公布最近一周美国大豆出口销售为72.84万吨(旧作加新作数量),高於交易商预估的40-60万吨.对中国出口总量为18.9万吨.

USDA公布一周豆粕出口销售为14.2万吨,豆油为1.48吨.

CBOT1月期货合约将在周五到期.交易商预计未平仓合约数量适中,大豆行权价在11.40、11.60和11.80美元.

在2021GMT,CBOT-1月大豆合约SF2上涨7-1/4美分,报每蒲式耳11.61美元.

CBOT-1月豆油合约BOc1收高1美分,至每磅50.45美分.CBOT-1月豆粕合约SMc1收低0.6美元,报每吨298.4美元.

今日CBOT大豆预估成交量为186,661口,豆油为107,182口,豆粕为55,307口.

以下为CBOT农产品期货在1954GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc2 617.50 1.00 0.2% -1.8%

CBOT大豆Sc1 1162.25 8.50 0.7% -16.6%

CBOT豆粕SMc1 298.40 -0.60 -0.2% -19.4%

CBOT豆油BOc1 50.45 1.00 2.0% -12.6%

CBOT小麦Wc2 621.75 4.75 0.8% -21.7%

CBOT稻米RRc1 1405.00 -10.00 -0.7% 0.4%

欧盟小麦BL2X1 195.00 1.25 0.7% -22.8%

美国原油期货CLc1 99.48 0.81 0.8% 8.9%

道琼工业指数.DJI 12,161 54 0.4% 5.0%

现货金XAU= 1605.00 -9.79 -0.6% 13.1%

欧元/美元EUR= 1.3044 -0 0.0% -2.3%

美元指数.DXY 79.9670 -0.0550 -0.1% 1.2%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1787 -69 -3.7% 0.8%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)