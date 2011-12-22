〔美国股市〕ADR上扬,受欧洲银行股带动

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约12月22日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四上涨,受欧洲银行股带动,此前该类股从欧洲央行(ECB)提供低成本贷款中受益.
欧元区银行股.SX7E涨2.1%,因市场对523家银行从欧洲央行获得近4,900亿欧元三年期贷款的看法更加积极.
不过该指数2011年迄今累计下跌37.3%,因许多银行遭受由对欧元区二线国家债务曝险导致的减记.
在美国上市的巴克莱(BCS.N)涨3.2%,报11.28美元,德意志银行(DB.N)涨3.4%,报38.70美元.
Lloyds Bank (LYG.N)亦涨5.3%,报1.59美元.
美国上周初请失业金人数创三年半低位也支撑股市,此数据增强了有关经济正获得动能的观点,即使第三季经济增幅被下修[ID:nCN1302564].其它数据突显经济的强劲基调,其中12月消费者信心指数创六个月高位,上个月衡量未来经济活动的指标升幅也大於预期.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR涨1.1%.标准普尔500指数.SPX涨0.9%.
纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS涨1.1%,纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR涨1.2%.纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA亦涨1.2%.(完)
--编译 许娜;审校 母红
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。