〔美国股市〕ADR上扬,受欧洲银行股带动

路透纽约12月22日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四上涨,受欧洲银行股带动,此前该类股从欧洲央行(ECB)提供低成本贷款中受益.

欧元区银行股.SX7E涨2.1%,因市场对523家银行从欧洲央行获得近4,900亿欧元三年期贷款的看法更加积极.

不过该指数2011年迄今累计下跌37.3%,因许多银行遭受由对欧元区二线国家债务曝险导致的减记.

在美国上市的巴克莱(BCS.N)涨3.2%,报11.28美元,德意志银行(DB.N)涨3.4%,报38.70美元.

Lloyds Bank (LYG.N)亦涨5.3%,报1.59美元.

美国上周初请失业金人数创三年半低位也支撑股市,此数据增强了有关经济正获得动能的观点,即使第三季经济增幅被下修[ID:nCN1302564].其它数据突显经济的强劲基调,其中12月消费者信心指数创六个月高位,上个月衡量未来经济活动的指标升幅也大於预期.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR涨1.1%.标准普尔500指数.SPX涨0.9%.

纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS涨1.1%,纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR涨1.2%.纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA亦涨1.2%.(完)

--编译 许娜;审校 母红

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