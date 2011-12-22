〔纽约汇市〕欧元兑美元变动不大,料今年仍将以收低告终

* 欧元波动,市场缺乏流动性

* 分析师:ECB流动性操作并未解决欧债危机

* 多数基金处於防御模式

路透纽约12月22日电---欧元兑美元周四几无变动,但今年可能收低,因投资者不确信欧洲领导人接近解决该地区债务危机.

市场人士称,欧元区主权债信评等调降的风险正在逼近,也令投资者不安.若市场出现上涨,则将会被视作锁定获利的契机.

分析师亦表示,欧洲央行(ECB)周三史无前例地提供长达三年期贷款未对支撑欧元起到什麽作用.鉴於银行去杠杆化并减少对公债的风险敞口,市场仍怀疑这些资金中有多数将用於购买外围国家公债.

"欧洲领导人...并未作出化解危机所应作出的努力,"Foxhall Capital Management主席兼首席投资长Paul Dietrich称."他们总是在谈判,但并没有拿出类似美国所做采取的行动来支撑这些谈判.并且不是主权(国家)造成了这次危机,而是银行自己."

Dietrich表示,其资产组合中有75%投放在短期和中期美国公债上,以对冲欧债局势.

"目前我们处於防守态势.现在不是开拓其他市场的时候,因为我认为欧债危机将引发很多潜在的负面问题."

欧元兑美元EUR=EBS在电子交易系统(EBS)尾盘报1.30432美元,较昨日尾盘几无变动,且远离盘中高位1.31200美元.欧元与上周触及的11个月低位相距1美分左右.

今年,欧元兑美元下跌了约2.6%,跌幅低於2010年,当时欧元下挫6.6%.

欧元今年表现相对稳定,这应归功与欧元区银行业去杠杆化,其售出海外资产以保证流动性.出售这些资产的收入被汇回到欧元区,减缓了欧元的进一步下滑.

周三时,523家银行从欧洲央行(ECB)借入近4,900亿欧元,该举措最初意在减轻短期融资压力.但分析师们怀疑这些资金是否能缓和一些欧元区主权国家的融资困境.

"流动性增加,与我们的中期到较长期观点一致,即欧元可能在2012年成为融资货币,特别是我们预计欧洲央行将在新年初进一步下调利率."摩根士丹利驻伦敦外汇策略师Ian Stannard称.