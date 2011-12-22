〔加拿大汇市〕加元收在两周高位,受助于风险资产涨势

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透多伦多12月22日电---加元兑美元周四连升第三日,收在近两周最高,受助于美国乐观经济数据和欧债危机正面消息引发的"圣诞老人涨势".临近假日,交投清淡.
北美股市也连续第三日攀升,显示市场风险意愿升温,加元因此受益.
数据方面,美国12月路透/密西根大学消费者信心指数升至六个月最高,美国民众对来年的经济前景更加乐观.
另一项数据显示,美国上周初请失业金人口降至三年半低位,支持美国经济动能增强的观点,尽管第三季GDP数据被下修.
加元/美元CAD=D4在北美交易时段收报1.0211加元或0.9793美元,周三收盘报1.0259加元或0.9748美元.
原油上扬也扶助加元表现强於其他货币,美国原油期货连续第四日收涨.(完)
--编译 母红;审校 张涛
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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