《综述》美国初请失业金人数降至三年半低位,显示经济增长势头

* 初请失业金人数降至三年半低位

* 第三季增长率下调至1.8%,因医疗支出减缓

* 企业投资和耐用品支出强劲得多

路透华盛顿12月22日电---美国上周初请失业金人数降至三年半低位,支持了经济正获得动能的看法,即便第三季经济增长数据下修.

周四公布的其它数据亦凸显经济走强的基调,12月消费者信心指数创六个月高位,11月领先指标连续第七个月上升.

尽管经济在2011年末呈活跃态势,但华盛顿在预算政策方面的分歧及欧债危机令明年前景蒙尘.