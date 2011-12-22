《综述》美国初请失业金人数降至三年半低位,显示经济增长势头

亚洲橡胶：TOCOM社长称并无计划收紧期胶交易规范
路透东京2月9日 - 东京工业品交易所(TOCOM)社长滨田隆道周四称，会员经纪商上周提交的期胶合约部位报告中，目前为止并未发现异常参与者或交易。
* 初请失业金人数降至三年半低位
* 第三季增长率下调至1.8%,因医疗支出减缓
* 企业投资和耐用品支出强劲得多
路透华盛顿12月22日电---美国上周初请失业金人数降至三年半低位,支持了经济正获得动能的看法,即便第三季经济增长数据下修.
周四公布的其它数据亦凸显经济走强的基调,12月消费者信心指数创六个月高位,11月领先指标连续第七个月上升.
尽管经济在2011年末呈活跃态势,但华盛顿在预算政策方面的分歧及欧债危机令明年前景蒙尘.
薪资税减税及长期失业救济政策都将在年底到期,两党就此争论不休,能否延长前景不明.
路透东京2月9日 - 东京工业品交易所(TOCOM)社长滨田隆道周四称，会员经纪商上周提交的期胶合约部位报告中，目前为止并未发现异常参与者或交易。
路透墨尔本2月9日 - 伦敦期铜周四跌下2月初以来高点，不过仍然受到供应风险的支撑。短缺风险可能侵蚀今年预计中的小幅供应过剩。
“我们对隔夜油价的走势仍抱持高度怀疑，”针对原油价格走扬，期货交易商OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley如此表示。