〔加拿大股市〕连续第三个交易日收高,银行和能源类股涨势强劲

路透多伦多12月22日电---加拿大股市周四连续第三个交易日收高,因欧洲银行业借贷疑虑缓解且美国经济数据预示经济逐步改善,推动金融和能源类股大幅上扬.

金融类股涨幅居前,收高1.79%,因市场关於欧洲央行向欧元区银行业提供低成本贷款或有助於缓解融资压力的信心重燃.

金融股中,加拿大皇家银行(RY.TO)录得最大涨幅,上涨3.85%至50.92加元.多伦多道明银行(TD.TO)涨1.65%至74.61加元.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高122.95点,或1.05%,报11,876.48点.10大类股中九类收高,不过由於圣诞和新年假期临近,市场交投清淡.

美国强劲的经济数据强化了年底前出现一波涨势的预期,亦提振了市场人气.美国上周初请失业金人数降至三年半低位,暗示美国就业市场正在加速复苏.

能源类股同样大幅上涨,收高1.82%,因担忧伊拉克和伊朗石油供应可能中断,推动油价上扬.

Suncor Energy (SU.TO)收涨2.92%至28.90加元,Canadian Natural Resources (CNQ.TO)升2.83%至37.79加元,Cenovus Energy (CVE.TO)涨3.89%至33.07加元.

原材料类股开盘下跌,但随後出现反弹,收盘小幅上涨.Potash Corp (POT.TO)领涨,攀升5.17%至43.51加元.(完)

--编译 王兴亚;审校 程琳

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