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亚洲 | 2011年 12月 23日 星期五 06:59 BJT

全球外汇市场12月23日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 日本公共假期.

0630 - 法国第三季国内生产总值(GDP).

0745 - 法国11月生产者物价指数(PPI).

0830 - 瑞士央行公布季报.

0900 - 意大利12月消费者信心指数.

0900 - 意大利11月薪资.

1330 - 美国11月个人所得/支出.

1330 - 美国11月耐久财(耐用品)订单.

1500 - 美国11月新屋销售.

1530 - 美国经济周期研究所(ECRI)12月16日当周领先指标.

-- - 美国11月建筑许可修正值.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 王丽鑫

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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