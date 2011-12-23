罗姆尼：伊拉克全面撤军是奥巴马重大失策

日股业绩：铃木汽车第三季营业利润增幅超预期，因利润率上升
这家日本第四大车商表示，10-12月营业利润增至519亿日圆(4.6113亿美元)，高于上年同期的451亿日圆，也超过汤森路透I/B/E/S/访问的10位分析师的预估中值436.6亿日圆。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新罕布什尔州利特尔顿12月22日电---美国共和党总统候选人罗姆尼（Mitt Romney）周四抨击现任总统奥巴马，称其应在伊拉克保留部分驻军，防止该国再次陷入宗派冲突。
美军全面撤离伊拉克数日後，巴格达周四发生连环爆炸，造成至少63人死亡。由於宗派和种族不合，什叶派领导的政府面临国家分裂的危机。
罗姆尼在共和党内部支持率一直保持领先优势，他表示，美国从伊拉克撤军，但没有留下维稳部队，或让来之不易的成功面临风险。
他对路透表示：“我希望，这一风险尚未显现。我希望，伊拉克能保持稳定，但总统未能与伊拉克签署协议，维持1万到3万驻军，这是他的重大失策之一。”（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
这家日本第四大车商表示，10-12月营业利润增至519亿日圆(4.6113亿美元)，高于上年同期的451亿日圆，也超过汤森路透I/B/E/S/访问的10位分析师的预估中值436.6亿日圆。
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