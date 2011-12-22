〔全球航运〕波罗的海指数跌至三个月低点,节假日前运费全面下滑

路透12月22日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四跌至三个月低点,因在假期间铁矿石和煤炭运输减少,损害市场人气.

波罗的海乾散货运价指数降低69点或3.72%至1,787点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

"这只是节假日前的下滑,人们已经完成必要的交易,准备离场度假,"HSBC Shipping Services Ltd.研究,咨询顾问部门主管Nigel Prentis说.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌3.4%,船舶日均获利降至28,923美元.海岬型船舶通常的运载量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

"铁矿石需求略有放缓,只有到明年才能知道复苏情况,"Prentis说.

船运行业未来几个月料面临供应过剩局面,经济形势不佳,包括对中国原材料需求前景的疑虑,都将打压获利.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下降2.56%,船舶日均获利降至13,384美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要装运的货物是煤炭和谷物.(完)