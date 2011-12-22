《美国上市公司业绩公布日程表》--12月23日

亚洲橡胶：TOCOM社长称并无计划收紧期胶交易规范
路透东京2月9日 - 东京工业品交易所(TOCOM)社长滨田隆道周四称，会员经纪商上周提交的期胶合约部位报告中，目前为止并未发现异常参与者或交易。
汤森路透12月22日电---12月23日(周五)无标准普尔500企业公布业绩报告.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 王丽鑫
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路透东京2月9日 - 东京工业品交易所(TOCOM)社长滨田隆道周四称，会员经纪商上周提交的期胶合约部位报告中，目前为止并未发现异常参与者或交易。
路透墨尔本2月9日 - 伦敦期铜周四跌下2月初以来高点，不过仍然受到供应风险的支撑。短缺风险可能侵蚀今年预计中的小幅供应过剩。
“我们对隔夜油价的走势仍抱持高度怀疑，”针对原油价格走扬，期货交易商OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley如此表示。