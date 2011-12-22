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亚洲 | 2011年 12月 23日 星期五 07:49 BJT

〔企业并购〕中国兖州煤业将以7亿澳元收购澳洲Gloucester Coal

* 兖州煤业称其澳洲子公司将与Gloucester Coal合并

* 交易价值7亿澳元现金,或每股3.20澳元--兖州煤业

* 此次反向收购将创建澳洲最大煤企之一

路透悉尼/香港12月22日电---中国兖州煤业股份有限公司(1171.HK)周四表示,计划将其澳洲子公司与Gloucester CoalGCL.AX合并,交易价值7亿澳元,这将组建澳洲最大上市煤业公司之一.

亚洲买家已经在澳洲煤炭行业发起一系列并购活动,迫切希望满足国内钢厂和发电厂快速增长的煤炭需求.

兖州煤业收购Gloucester还是中资公司大举买进澳洲自然资源资产的又一案例.

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