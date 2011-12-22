〔企业并购〕中国兖州煤业将以7亿澳元收购澳洲Gloucester Coal

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 兖州煤业称其澳洲子公司将与Gloucester Coal合并
* 交易价值7亿澳元现金,或每股3.20澳元--兖州煤业
* 此次反向收购将创建澳洲最大煤企之一
路透悉尼/香港12月22日电---中国兖州煤业股份有限公司(1171.HK)周四表示,计划将其澳洲子公司与Gloucester CoalGCL.AX合并,交易价值7亿澳元,这将组建澳洲最大上市煤业公司之一.
亚洲买家已经在澳洲煤炭行业发起一系列并购活动,迫切希望满足国内钢厂和发电厂快速增长的煤炭需求.
兖州煤业收购Gloucester还是中资公司大举买进澳洲自然资源资产的又一案例.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。