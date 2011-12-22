〔国际油市〕NYMEX原油连续第四日收高,因有供给忧虑且数据利多

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 伊拉克首都遭炸弹袭击
* 伊朗海军将举行军演
* 美国初请失业金人数下降,消费者信心改善
* 商品期货交易委员会仓位数据即将出炉
路透纽约12月22日电---美国原油期货周四连续第四日上升,交投清淡.市场担心伊拉克和伊朗形势可能导致石油供应中断,而美国经济数据利多油市.
伊拉克发生多起暴力事件,且伊朗海军即将举行演习,提升了原油的地缘政治担忧溢价.美国上周的初请失业金人数减少,且12月消费者信心好於预期,也对油市构成支撑.
美军撤离伊拉克不久,该国首都巴格达就发生了一系列爆炸案.
上周美国初请失业金人数降至逾三年半以来的最低.[ID:nCN1302564]
12月美国消费者信心指数升至六个月来的最高.[ID:nCN1300708]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。