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亚洲 | 2011年 12月 23日 星期五 07:14 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油连续第四日收高,因有供给忧虑且数据利多

* 伊拉克首都遭炸弹袭击

* 伊朗海军将举行军演

* 美国初请失业金人数下降,消费者信心改善

* 商品期货交易委员会仓位数据即将出炉

路透纽约12月22日电---美国原油期货周四连续第四日上升,交投清淡.市场担心伊拉克和伊朗形势可能导致石油供应中断,而美国经济数据利多油市.

伊拉克发生多起暴力事件,且伊朗海军即将举行演习,提升了原油的地缘政治担忧溢价.美国上周的初请失业金人数减少,且12月消费者信心好於预期,也对油市构成支撑.

美军撤离伊拉克不久,该国首都巴格达就发生了一系列爆炸案.

上周美国初请失业金人数降至逾三年半以来的最低.[ID:nCN1302564]

12月美国消费者信心指数升至六个月来的最高.[ID:nCN1300708]

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