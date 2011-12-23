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亚洲 | 2011年 12月 23日 星期五 09:02 BJT

联大为金正日举行默哀仪式

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国12月22日电（记者 Louis Charbonneau）---联合国大会应朝鲜请求，周四为已故朝鲜领导人金正日举行了默哀仪式。

联大主席纳赛尔（Nassir Abdulaziz Al-Nasser）在美东时间下午3:00（2000 GMT）举行例行会议前，召集与会代表举行默哀。

他说：“我很悲哀地履行我的义务，向已故的朝鲜劳动党总书记、朝鲜民主主义人民共和国国防委员会主席及朝鲜人民军最高司令官金正日表示哀悼。”

默哀仪式持续了25秒，美国、欧盟成员国和日本等国抵制为金正日默哀。

朝鲜驻联合国代表团还向安理会提出了类似请求，但西方外交官称该请求被拒绝。

一位不愿透露姓名的外交官告诉路透：“我们认为这不合适。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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