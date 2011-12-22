版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 23日 星期五 07:24 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月22日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 53.58 +1.51 +2.90 6711172

搜狐 (SOHU.O) 50.90 +2.32 +4.78 1038165

网易 (NTES.O) 45.01 +0.47 +1.06 416514

百度 (BIDU.O) 115.56 +2.59 +2.29 4513901

亚信科技 ASIA.O 7.06 +0.39 +5.85 711158

侨兴环球电话 XING.O 0.65 +0.00 +0.31 132224

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.91 +0.20 +1.57 1262592

联电 (UMC.N) 2.09 +0.01 +0.48 175492

日月光 (ASX.N) 4.44 +0.09 +2.07 252153

矽品精密 (SPIL.O) 4.24 +0.05 +1.19 3920824

和信超媒体 (GIGM.O) 0.80 -0.02 -2.44 155566

友达 (AUO.N) 4.47 +0.01 +0.22 422764

中华电信 (CHT.N) 33.51 -0.08 -0.24 61082

台湾国际航电 (GRMN.O) 39.45 -0.11 -0.28 1665747

香港

中国移动 (CHL.N) 47.42 +0.57 +1.22 150164

中国联通 (CHU.N) 21.13 +0.30 +1.44 166597

中国电信 (CHA.N) 57.98 +2.02 +3.61 50608

中芯国际 (SMI.N) 2.35 +0.03 +1.29 113530

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.26 -0.09 -2.69 238

(完)

--整理 张涛

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐