《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月22日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 53.58 +1.51 +2.90 6711172
搜狐 (SOHU.O) 50.90 +2.32 +4.78 1038165
网易 (NTES.O) 45.01 +0.47 +1.06 416514
百度 (BIDU.O) 115.56 +2.59 +2.29 4513901
亚信科技 ASIA.O 7.06 +0.39 +5.85 711158
侨兴环球电话 XING.O 0.65 +0.00 +0.31 132224
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.91 +0.20 +1.57 1262592
联电 (UMC.N) 2.09 +0.01 +0.48 175492
日月光 (ASX.N) 4.44 +0.09 +2.07 252153
矽品精密 (SPIL.O) 4.24 +0.05 +1.19 3920824
和信超媒体 (GIGM.O) 0.80 -0.02 -2.44 155566
友达 (AUO.N) 4.47 +0.01 +0.22 422764
中华电信 (CHT.N) 33.51 -0.08 -0.24 61082
台湾国际航电 (GRMN.O) 39.45 -0.11 -0.28 1665747
香港
中国移动 (CHL.N) 47.42 +0.57 +1.22 150164
中国联通 (CHU.N) 21.13 +0.30 +1.44 166597
中国电信 (CHA.N) 57.98 +2.02 +3.61 50608
中芯国际 (SMI.N) 2.35 +0.03 +1.29 113530
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.26 -0.09 -2.69 238
(完)
--整理 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。