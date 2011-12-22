〔美国债市〕机构债利差再度收紧,FHLMC如预期放弃发债

IFR 12月22日电---机构债利差周四持续收紧约0.5个基点,五年债收紧约1个基点,连续第二日成为收紧幅度最大品种.据称周四有良好买盘,特别是短期债.

TRACE显示整体成交额为51亿美元,略低於均值,有3,224笔交易.

近日巴克莱公布12月月末指数初值显示,12月机构债指数存续期将延长0.14年,大於11月的0.10年,该数字亦大於月度均值0.06年,及去年12月的0.11年.

美国联邦住宅贷款抵押公司(FHLMC)周四放弃发行债券,一如预期.今年再无更多发债计划,明年1月4日将由房利美揭开发债序幕.(完)

--编译 石冠兰; 审校 程琳

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>