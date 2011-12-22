〔美国债市〕机构债利差再度收紧,FHLMC如预期放弃发债

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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IFR 12月22日电---机构债利差周四持续收紧约0.5个基点,五年债收紧约1个基点,连续第二日成为收紧幅度最大品种.据称周四有良好买盘,特别是短期债.
TRACE显示整体成交额为51亿美元,略低於均值,有3,224笔交易.
近日巴克莱公布12月月末指数初值显示,12月机构债指数存续期将延长0.14年,大於11月的0.10年,该数字亦大於月度均值0.06年,及去年12月的0.11年.
美国联邦住宅贷款抵押公司(FHLMC)周四放弃发行债券,一如预期.今年再无更多发债计划,明年1月4日将由房利美揭开发债序幕.(完)
--编译 石冠兰; 审校 程琳
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。