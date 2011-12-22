《美债周五展望》公债价格基本持稳,假日前夕交投淡静

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 市场对美国一周初请失业金人数下降几无反应

* 市场成交量自周三公债标售以来一直下滑

路透纽约12月22日电---美国公债价格周四涨跌不一,美国联邦储备理事会(美联储)今年最後一次购债操作提振长债.

不过,交易员并不认为现在的价格波动有太大意义,因投资者已经做好了节假日期间交投清淡的准备.

美联储购入46.2亿美元10年期券,为其卖短买长(扭转操作,twist operation)计划在今年的最後一次操作.长债价格随之走高,不过随後涨幅多有回吐.

瑞穗证券驻纽约公债交易主管James Combias认为,"(美联储)购债操作有一点帮助",但"交投不是很活跃".

财政部周三标售290亿美元七年期债券,为今年最後一次标债.自标售结束後,成交量一直下滑.

预计成交量将继续下滑,保持在极低水平,直到多数交易员新年结束假期後返回市场.

摩根士丹利美邦常务董事兼首席固定收益策略师Kevin Flanagan表示,"投资者在假期来临前进场,(不过)整体而言,本周的交投活动似乎一天比一天清淡."

公债对周四公布的乐观经济数据反应不大.其中初请失业金人数下降,消费者信心升至六个月高位,11月领先指标连续第七个月上涨.

Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp称,"我们持续看到好於预期的经济数据,这应该带动收益率曲线上移并变得陡峭."该公司管理2,400亿美元资产.

"相反,我们看到收益率曲线下移,而且有趋平的趋势,"他说.

指标10年期公债US10YT=RR价格上扬2/32,收益率报1.96%,低於周三尾盘的1.97%.30年期公债US30YT=RR价格上升9/32.

两年期公债与30年期公债利差从周三的273个基点降至271个基点.(完)

--编译 郑茵/王翔琼;审校 张涛/王丽鑫

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