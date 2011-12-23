〔美国债市〕高票息MBS走势良好,摆脱跌势

IFR纽约12月22日电---美国抵押支持证券(MBS)市场周四走势良好,UIC(票息较高,年期较短的MBS)反弹,摆脱本周诸多新闻推动的跌势;低票息券供应暂停,因技术指标明显偏向利差缩窄券种.

30年期MBS价格在尾盘跌至日内低位,票息5.5%和6.5%的30年期MBS价格上涨1-3个跳动点.15年期MBS(房利美和Nugget)走势较好,总体上涨1-2个跳动点,收益率曲线(两年期/10年期)仍持平.互换仅略微走阔(盘中五年期报39.50,10年期16.50),波动率交易盘中多数时间趋平(五年期/10年期报107.3).MBS较10年期公债利差缩窄1个跳动点至5个跳动点之间,MBS较互换走坚1个跳动点,票息6.5%的券种走势领先,UIC涨幅最大.

美国市场周五将提前休市,以迎接周末的圣诞节.当日将公布11月耐久财(耐用品)订单,11月个人所得和10月新屋销售年率等数据.(完)

--编译 肖群英;审校 程琳

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