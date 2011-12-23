〔美国债市〕高票息MBS走势良好,摆脱跌势

中国债市：假日因素致1月托管量仅增590亿，保险机构鹤立鸡群--中债登
路透上海2月6日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，因元旦和春节假期，2017年1月债券托管量仅增加590亿元人民币，期末余额为43.79万亿元。按投资者分类，保险机构当月净增加732亿元，超过全国性银行等主力机构鹤立鸡群。
IFR纽约12月22日电---美国抵押支持证券(MBS)市场周四走势良好,UIC(票息较高,年期较短的MBS)反弹,摆脱本周诸多新闻推动的跌势;低票息券供应暂停,因技术指标明显偏向利差缩窄券种.
30年期MBS价格在尾盘跌至日内低位,票息5.5%和6.5%的30年期MBS价格上涨1-3个跳动点.15年期MBS(房利美和Nugget)走势较好,总体上涨1-2个跳动点,收益率曲线(两年期/10年期)仍持平.互换仅略微走阔(盘中五年期报39.50,10年期16.50),波动率交易盘中多数时间趋平(五年期/10年期报107.3).MBS较10年期公债利差缩窄1个跳动点至5个跳动点之间,MBS较互换走坚1个跳动点,票息6.5%的券种走势领先,UIC涨幅最大.
美国市场周五将提前休市,以迎接周末的圣诞节.当日将公布11月耐久财(耐用品)订单,11月个人所得和10月新屋销售年率等数据.(完)
--编译 肖群英;审校 程琳
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路透上海2月6日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，因元旦和春节假期，2017年1月债券托管量仅增加590亿元人民币，期末余额为43.79万亿元。按投资者分类，保险机构当月净增加732亿元，超过全国性银行等主力机构鹤立鸡群。
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透上海2月6日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *内蒙古博源 16博源SCP002 8 1月29日 9个月 6.60% 浦发银行 超短融 本息违约，兑付日因 控股集团 进出口银行 假期延至2月3