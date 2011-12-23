欧洲经济指标预测--12月23日-12月30日****

《汇市简讯》欧洲盘初：美元在亚洲遭遇卖盘
* 日经指数上涨0.31%，MSCI明晟亚太地区(除日本外)股指涨0.5%，美国原油涨0.45%，10年期日债收益率0.10%，美国公债收益率2.46%
路透12月23日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------12月19日当周----------------------------------
12月23日(五)
0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 -- +0.4%
0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 +0.1% +0.5%
0900 意大利消费者信心指数 12月 95.0 96.5
0900 意大利薪资(较前月) 11月 -- 持平
(较上年同期) -- +1.7%
--------------------------------12月26日当周----------------------------------
12月26日(一)
无重要经济数据公布.
12月27日(二)
无重要经济数据公布.
12月28日(三)
瑞士KOF领先指标 12月 -- 0.35
12月29日(四)
0000 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月初值 +0.7% 0.0%
(较上年同期) +2.1% +2.4%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.7% 0.0%
(较上年同期) +2.3% +2.8%
0830 意大利企业信心指数 12月 94.0 94.4
0900 欧元区M3货供额三个月移动平均(较上年同期) 11月 -- +2.8%
M3贷供额(较上年同期) +2.5% +2.6%
民间贷款(较上年同期) +2.6% +2.7%
12月30日(五)
0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 12月 +0.2% +0.4%
(较上年同期) +1.7% +1.6%
0900 意大利PPI(较前月) 11月 +0.2% -0.1%
(较上年同期) +5.0% +4.5%(完)
--编译 于春红;审校 张涛
* 日经指数上涨0.31%，MSCI明晟亚太地区(除日本外)股指涨0.5%，美国原油涨0.45%，10年期日债收益率0.10%，美国公债收益率2.46%
这家日本第四大车商表示，10-12月营业利润增至519亿日圆(4.6113亿美元)，高于上年同期的451亿日圆，也超过汤森路透I/B/E/S/访问的10位分析师的预估中值436.6亿日圆。
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