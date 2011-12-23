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市场报道 | 2011年 12月 23日 星期五 08:06 BJT

****欧洲经济指标预测--12月23日-12月30日****

路透12月23日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------12月19日当周----------------------------------

12月23日(五)

0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 -- +0.4%

0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 +0.1% +0.5%

0900 意大利消费者信心指数 12月 95.0 96.5

0900 意大利薪资(较前月) 11月 -- 持平

(较上年同期) -- +1.7%

--------------------------------12月26日当周----------------------------------

12月26日(一)

无重要经济数据公布.

12月27日(二)

无重要经济数据公布.

12月28日(三)

瑞士KOF领先指标 12月 -- 0.35

12月29日(四)

0000 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月初值 +0.7% 0.0%

(较上年同期) +2.1% +2.4%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.7% 0.0%

(较上年同期) +2.3% +2.8%

0830 意大利企业信心指数 12月 94.0 94.4

0900 欧元区M3货供额三个月移动平均(较上年同期) 11月 -- +2.8%

M3贷供额(较上年同期) +2.5% +2.6%

民间贷款(较上年同期) +2.6% +2.7%

12月30日(五)

0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 12月 +0.2% +0.4%

(较上年同期) +1.7% +1.6%

0900 意大利PPI(较前月) 11月 +0.2% -0.1%

(较上年同期) +5.0% +4.5%(完)

--编译 于春红;审校 张涛

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