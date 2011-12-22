〔美国债市〕12月是2011年投资级别公司债新债发行最少的一个月

IFR纽约12月22日电---12月通常是一年中交投最迟滞的一个月,今年也不例外.12月公司债发行量仅为288.39亿美元,包括本周仅有的一次6.50亿美元的发债.尽管今天的形势看起来略好於本周初,但预计在12月的最後几天,不会有新发债,这意味着发行量将低於6月共计313.34亿美元的数量,而且是今年交投最迟滞的一个月.