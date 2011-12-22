〔美国债市〕12月是2011年投资级别公司债新债发行最少的一个月

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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IFR纽约12月22日电---12月通常是一年中交投最迟滞的一个月,今年也不例外.12月公司债发行量仅为288.39亿美元,包括本周仅有的一次6.50亿美元的发债.尽管今天的形势看起来略好於本周初,但预计在12月的最後几天,不会有新发债,这意味着发行量将低於6月共计313.34亿美元的数量,而且是今年交投最迟滞的一个月.
IFR-2011年投资级别公司债月度发行量(从最高到最低):1月1,118.95亿美元,3月956.73亿美元,5月936.97亿美元,11月772.10亿美元,4月570.72亿美元,9月525.06亿美元,2月518.60亿美元,10月485.35亿美元,8月470.62亿美元,7月456.55亿美元,6月313.34亿美元,12月288.39亿美元.(完)
--编译 于春红; 审校 张若琪
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。