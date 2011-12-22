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债券 | 2011年 12月 23日 星期五 07:56 BJT

〔美国债市〕12月是2011年投资级别公司债新债发行最少的一个月

IFR纽约12月22日电---12月通常是一年中交投最迟滞的一个月,今年也不例外.12月公司债发行量仅为288.39亿美元,包括本周仅有的一次6.50亿美元的发债.尽管今天的形势看起来略好於本周初,但预计在12月的最後几天,不会有新发债,这意味着发行量将低於6月共计313.34亿美元的数量,而且是今年交投最迟滞的一个月.

IFR-2011年投资级别公司债月度发行量(从最高到最低):1月1,118.95亿美元,3月956.73亿美元,5月936.97亿美元,11月772.10亿美元,4月570.72亿美元,9月525.06亿美元,2月518.60亿美元,10月485.35亿美元,8月470.62亿美元,7月456.55亿美元,6月313.34亿美元,12月288.39亿美元.(完)

--编译 于春红; 审校 张若琪

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

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