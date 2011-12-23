独家：巴基斯坦军方希望总统下台 但非政变方式

标题新闻：泰国央行周三料维持指标利率在1.5%低位，政策制定者继续监控全球风险--路透调查
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(本文由路透中文网编译提供)
路透伊斯兰堡12月22日电---巴基斯坦军方消息人士称，军方想让总统扎尔达里（Asif Ali Zardari）下台，但希望通过法律手段而非再次政变实现。
巴基斯坦一份备忘录称，军方于美军5月击毙本·拉登後在策划一场政变，引起该国文职领导层与军队将军关系紧张。
一位要求匿名的军方消息人士称：“谁不对扎尔达里感到厌倦？不仅是反对派和普通民众，政府里的人也是如此。”
“但要通过正当途径。军方没有策划行动。即使我们试图这样做，也不会受到欢迎，行动的话也不仅会同政府和反对派一起，还会和绝大多数巴基斯坦人一起。”
巴基斯坦军方发言人拒绝置评。
巴陆军参谋长卡亚尼（Ashfaq Kayani）自2007年任职以来，承诺军方不会插手政治。
巴基斯坦自1947年独立以来，已发生过三次政变。若再次发生政变，将进一步损伤军方的公众形象。巴基斯坦国内普遍认为，美军击毙本·拉登的行动，是对巴基斯坦主权的侵犯，军方形象因而遭受重创。
但军方仍拥有决定权，分析人士称，军方有多种施压方式要求扎尔达里下台，特别是，如果扎尔达里与前述备忘录有关的话。该备忘录提到，巴方向美国国防部寻求帮助，以免其所担心的政变发生。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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