〔货币市场〕美联储上周贴现窗口紧急贷款激增,但并未令市场惊慌

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透纽约12月22日电---美国联邦储备理事会(美联储)上周释出的紧急贷款突然增加,令一些分析师大为费解,不过投资者并未因此惊恐,也未将此看作对美国银行业系统不利的预兆.
但分析师表示,如果银行业继续通过美联储"贴现窗口"借款,可能让人担心欧元区债务危机是否已扩散到美国的银行业.
根据美联储数据,截至12月14日当周美联储对一家或更多家最高评级银行的日均贷款额在3.93亿美元,较前一周的1,300万美元大幅提高,为2010年6月以来最高.
目前,最高评级的银行可以在贴现窗口以0.75%的利率获得紧急贷款,较公开市场的借款利率高出0.70个百分点.
"这是惩罚性利率,除非不得已,谁愿意按惩罚性利率付息呢?"Stone & McCarthy Research Associates董事总经理Ray Stone说.
一些分析师觉得借款小幅增长可能是缘于电脑或其它操作问题,这在以前也有过.
其他分析师则猜测,在欧洲央行周三贷款操作进行前,欧元区银行在美国的分支需要紧急资金支付上周的美元债务.
所有受访的分析师都指出,上周三美联储贴现窗口贷款总额仅为4,200万美元,远低於该周的日平均水准.
分析师认为,这意味着借款不大可能是为了满足准备金要求,也不大可能是因为银行面临筹资的压力.
由於并没有证据表明美国银行业资金短绌,多数分析师预计美联储贴现窗口借款在上周突然飙升後将回落.
--编译 郑茵;审校 程琳
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