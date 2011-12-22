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亚洲 | 2011年 12月 23日 星期五 07:42 BJT

〔亚洲汇市〕欧元走势平静,节假日期间交投清淡

* 欧元兑美元今年迄今累计下降2.4%

* 欧元兑澳元接近历史低点

路透悉尼12月23日电---欧元周五在亚洲市场几无变动,节假日期间交投清淡.欧元兑美元料将在今年年底以微跌收场,因欧债危机看起来还会再持续好几个月.

欧元兑美元EUR=报1.3050,此前海外市场交投在1.3016/1.3120窄幅区间内.支撑位在1.3000/20附近,短线阻力位在1.3120.欧元兑美元交投料将极为清淡,因东京市场适逢假期休市,且圣诞节临近.

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