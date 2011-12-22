〔亚洲汇市〕欧元走势平静,节假日期间交投清淡

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧元兑美元今年迄今累计下降2.4%
* 欧元兑澳元接近历史低点
路透悉尼12月23日电---欧元周五在亚洲市场几无变动,节假日期间交投清淡.欧元兑美元料将在今年年底以微跌收场,因欧债危机看起来还会再持续好几个月.
欧元兑美元EUR=报1.3050,此前海外市场交投在1.3016/1.3120窄幅区间内.支撑位在1.3000/20附近,短线阻力位在1.3120.欧元兑美元交投料将极为清淡,因东京市场适逢假期休市,且圣诞节临近.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。