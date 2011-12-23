〔金属期市〕期铜上涨,受美国经济成长期望提振

日股业绩：铃木汽车第三季营业利润增幅超预期，因利润率上升
这家日本第四大车商表示，10-12月营业利润增至519亿日圆(4.6113亿美元)，高于上年同期的451亿日圆，也超过汤森路透I/B/E/S/访问的10位分析师的预估中值436.6亿日圆。
* 美国数据显示就业市场和消费者信心改善迹象
* 空头回补助推期铜涨势,投资者在年底前结清仓位
* Vlissingen铝仓库的取消仓单增长一倍
路透伦敦12月22日电---期铜周四上涨,成交淡静,因新出炉的美国乐观经济数据燃点美国经济成长前景和金属需求增长的期望,美元走软亦扶助期铜走高.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收报每吨7,540美元,较周三尾盘买价7,450美元升逾1%.
市场信心获得提振,因数据显示,美国12月17日当周初请失业金人数降至36.4万人,创下2008年4月中旬以来的最低;汤森路透/密西根大学美国12月消费者信心指数终值为69.9,升至六个月来最高水平.[ID:nCN1302564][ID:nCN1300708]
"市场正在年底前迎来一波释压反弹,我们短期内看涨,相信期铜在今年底或明年初上探每吨8,000美元关口,"金属咨询机构T-Commodity分析师Gianclaudio Torlizzi指出.
"但我们对期铜长期看跌,因仍面临诸多不确定性."
这家日本第四大车商表示，10-12月营业利润增至519亿日圆(4.6113亿美元)，高于上年同期的451亿日圆，也超过汤森路透I/B/E/S/访问的10位分析师的预估中值436.6亿日圆。
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8