〔金属期市〕期铜上涨,受美国经济成长期望提振

* 美国数据显示就业市场和消费者信心改善迹象

* 空头回补助推期铜涨势,投资者在年底前结清仓位

* Vlissingen铝仓库的取消仓单增长一倍

路透伦敦12月22日电---期铜周四上涨,成交淡静,因新出炉的美国乐观经济数据燃点美国经济成长前景和金属需求增长的期望,美元走软亦扶助期铜走高.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收报每吨7,540美元,较周三尾盘买价7,450美元升逾1%.

市场信心获得提振,因数据显示,美国12月17日当周初请失业金人数降至36.4万人,创下2008年4月中旬以来的最低;汤森路透/密西根大学美国12月消费者信心指数终值为69.9,升至六个月来最高水平.[ID:nCN1302564][ID:nCN1300708]

"市场正在年底前迎来一波释压反弹,我们短期内看涨,相信期铜在今年底或明年初上探每吨8,000美元关口,"金属咨询机构T-Commodity分析师Gianclaudio Torlizzi指出.