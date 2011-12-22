《中国报摘》--中国证券报12月23日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--海富通、华安等九家基金公司已获得RQFII资格,华安基金已向香港证监会报送了一只公募基金产品,南方基金上报了一只偏债型RQFII产品.
* 其他:
--商务部发布十二五期间促进拍卖业发展的指导意见,十二五期间拍卖业成交总额年均增长18%,要有计划地建立农产品拍卖市场,支持北京等地区重点发展文物艺术品拍卖,逐步形成世界文物艺术品交易中心.
--央行深圳中心支行行长张建军建议,前海新区应率先推出跨境人民币创新业务.
--国电电力(600795.SS)在二级市场出售国电南端(600406.SS)5%股权,初步测算,预计将增加公司2011年度投资收益14亿元人民币左右.
--宝石A(000413.SZ)将向实际控制人东旭集团等定向增发不超过4亿股,募集额不超过50.44亿元,募资用於建设10条第六代平板显示玻璃基板生产线.
--中国国航(601111.SS)称,控股股东中航集团周三在上证所增持1,382.36万A股,占总股本的0.11%.
--中国铝业(601600.SS)(2600.HK)母公司中铝公司前11个月实现利润约30亿元.
--天津文化产业股权投资基金近日成立,基金总规模为20亿元,首期募集4亿元.
--银监会副主席王兆星透露,中国加入世贸十年以来,外资银行资产年均复合增长率达到19%,利润年均复合增长率达到26%. (完)
--整理 林琦; 审校 黄凯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。