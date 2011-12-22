(重温稿)《龙年展望》滞胀风险下稳中求进,欧债阴霾罩顶中国龙潜于渊

* 内忧外患下中国稳中求进,明年GDP增速目标料降至7.5%

* CPI涨幅目标仍控制在4%,稳健货币政策更着力定向宽松

* 积极财政政策倾力结构性减税,赤字规模或略低於今年

作者 沈燕

路透北京12月22日电---作为中华民族的象征,龙被赋予了太多美好的寓意.不过,在即将到来的龙年,欧债危机阴霾何时消散还不确定,中国这条东方巨龙或许要面临更多内忧外患.

在经济下行与物价上涨引发的滞胀风险暗流涌动下,中国已定调2012年"稳中求进".分析人士预计,多年来一直强调"保八(8%增速)"的中国,明年有可能适当下调经济增长目标至7.5%;在政策运用上,稳健货币政策将更着力于定向宽松,而积极财政政策则倾力结构性减税.

"中国正在强调经济结构的转型,必须要容忍经济增长的减速,十二五(2011-2015年)规划提出的GDP增幅是7%,明年设定目标在7.5%比较合适,CPI的涨幅(目标)估计和今年一样,还是4%."中国国际经济交流中心研究员王军称.

另一位不愿具名的官方人士亦称,经济增长目标必须要等到明年3月人大和政协"两会"讨论通过,从目前的情况判断,国内生产总值(GDP)增长目标设定在7.5%左右比较适宜;而物价上涨的长期压力仍在,CPI(居民消费价格指数)涨幅目标可能还是4%.

近期结束的中央经济工作会议表示,明年经济社会发展要突出把握好"稳中求进"的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策.并指出,当前中国经济发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题仍很突出,经济增长下行压力和物价上涨压力并存.[ID:nCN1283394]

中国年初设定的今年GDP增长目标为8%左右,而1-9月实际增速达9.4%.不过今年以来季度GDP同比增速持续放缓至三季度的9.1%,为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平,引发对中国经济"硬着陆"的担忧.而通胀虽自高位连续四个月回落,但1-11月5.5%的CPI同比涨幅仍令市场对通胀猛虎心存忌惮.

浏览中国2007年以来GDP和CPI走势图,请点选(r.reuters.com/zeg65s)

**增长动力不足**

尽管从中国高层的表态中不难看出,中国不会再复制2008年应对美国次贷危机的一揽子刺激计划,但眼下,拉动经济的"三驾马车",无论是投资,消费还是净出口,能量都明显减弱,内忧外患的形势也迫使中国必须放慢经济增速.

中国社科院副院长李扬近日就表示,研究中国经济要有全球眼光.从次贷危机到欧债危机,以及不断爆发的贸易摩擦,都显示中国依赖外需拉动经济的增长模式已经不能再持续了,必须转变经济增长方式.

中国今年贸易顺差预计在1,500亿美元,较上年的1,800亿美元明显缩小,商务部并预计明年外贸顺差会继续缩减.2011年上半年,消费对中国经济增长的贡献率为47.5%,投资贡献率为53.2%,净出口为负0.7%.

而投资增速的放缓,严厉房地产调控政策的持续,以及稳健之名下的货币政策实则偏紧的操作,亦从无论是企业的盈利,还是最新公布的央行四季度居民,企业和银行家的调查等微观领域,都印证着中国经济放缓的趋势.

中国央行周四公布的四季度调查显示,企业家和银行家的宏观经济热度指数都延续回落趋势,其中银行家宏观经济热度指数两年来首次跌入临界值50%以下.不过,居民对物价上涨的预期也明显回落,房地产投资已不再是居民的投资首选.

发改委下属的中国宏观经济学会秘书长王建表示,中国经济下行趋势明显,预计包括今年在内的未来三年,中国经济增速都将维持下行趋势,GDP增幅分别达9%,8%和7%;而明年CPI涨幅或仍高达5%左右.

"最困难的估计不是2012年,应该会在2013年,"王建指出,因为那个时候将是国内产能过剩矛盾最严重的时刻,也是国际经济危机最深重的时刻,形势将逼迫中国必须进行重大的结构调整.

中国总理温家宝近日在江苏考察时也提到,经济形势严峻表现在:出口下降幅度逐月增大,制造业效益下滑,部分企业出现亏损;外部市场萎缩与企业综合成本上升碰头,以及经济下行与物价处於高位并存,加大了宏观调控的难度.

不过,也有预期比较乐观的,中国社科院2012年经济蓝皮书就认为,中国并没有出现滞胀.

报告预计,今明两年中国GDP将分别增长9.2%和8.9%.并认为当前宏观调控的方向不应由紧转松促增长,应是经济增长速度在适度回落中逐步趋稳,最好保持在8-9%之间,明年CPI将呈回落态势,预计涨幅4.6%.

专家们也提到,当全球经济都在收敛时,中国要提高居民收入,着力扩大内需,更多依靠消费拉动经济的空间也会受限,尤其是收入分配及制度弊端都没有实质性的改革动作.

"下一次中国再度走出低谷,一定不是靠的继续扩张已经显着过剩的现存供给结构,而是靠从分配关系和城市化这两个角度入手,释放出中国的内需,从而使中国经济再度回到高速增长轨道."王建称.

**积极财政空间有多大?**

面对复杂的内外围经济形势,加之中国明年面临政府换届的政治周期,都注定中国经济只能稳中求进.而在两大政策选项上,稳健货币政策的操作或许将由今年的名稳实紧转向名稳实际略松;而积极财政政策则会更多体现在结构性减税上,明年的赤字规模预计甚至会略低於今年的9,000亿元人民币.

参看中国明年货币政策的《龙年展望》,请点选[ID:nCH0091125]

中国财政部财政科学研究所所长贾康此前表示,明年实施的积极财政政策,主要将包括"增支"和"结构性减税"两个方面,针对中小企业的结构性减税,明年要进一步落实好.[ID:nCN1292258]

他指出,增值税扩围在上海试点,将是结构性减税的重要抓手.营业税改征增值税,减少重复纳税,会促进服务业专业化细分.服务更好,会吸引更多的百姓进行当前消费,这对中国经济结构的调整也是有益的.

中国国家统计局原局长、现中海油高级研究员邱晓华也建议,中国应通过双降--降低存款准备金率和降低税负减轻企业负担.同时要通过改善金融体制、改善财政税收体制来促进结构的优化.

中国已自今年11月1日起提高增值税和营业税起征点,旨为小微企业减负,并从明年起在上海试行营业税改征增值税试点方案,这也是一项重要的结构性减税措施,改革试点行业总体税负将不增加或略有下降,并力争将该改革在"十二五"期间逐步推广到全国.[ID:nCN1226356]

至於明年的赤字规模会有多大?财政部财科所副所长刘尚希预计,受经济增长放缓影响,明年财政收入增幅可能在10%左右,而财政支出的刚性需求却在增加,明年仍需要保持一定规模赤字,但赤字规模应继续削减1,000-2,000亿元.

"至少不应再比今年扩大了,欧债危机的本质就是债务危机,中国应从中借鉴,...08年的保增长之路不能再重复了,如果打这种强心针,後果很严重."刘尚希指出,中国更应利用经济减速的机会加快结构调整和推进社会经济体制方面的改革.(完)