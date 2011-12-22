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亚洲 | 2011年 12月 23日 星期五 07:59 BJT

《中国报摘》--金融时报12月23日

* 头版头条:

--央行发布2011年四季度储户调查显示,房地产投资不再是居民投资首选.

* 其他:

--前11个月全国保费收入逾13,257亿元人民币,同比减少182.74亿元,负增长1.36%,延续上月保费收入同比负增长态势.

--明年检察机关将依法严厉打击非法放贷、暴力讨债、"地下出警"等新型黑恶犯罪活动,惩治非法集资.(完)

--整理 沈燕; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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