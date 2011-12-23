〔中国经济〕2015年拍卖业成交额要达社会消费品零售总额6%--商务部

标题新闻：泰国央行周三料维持指标利率在1.5%低位，政策制定者继续监控全球风险--路透调查
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路透北京12月23日电---随着拍卖逐渐成为重要的商品流通渠道,并在经济中发挥日益重要的作用,中国商务部提出,"十二五"(2011-2015)期间拍卖行业成交总额年均增长18%,达到社会消费品零售总额6%的目标.
商务部周四稍晚发布的"十二五"期间促进拍卖业发展的指导意见并指出,要引导拍卖企业开拓新市场,大力开拓社会委托资源;积极探索农产品拍卖,制定相应的鼓励发展政策,逐步推动拍卖成为大宗农产品流通的重要交易方式.
商务部统计数据显示,2010年末,中国有拍卖企业5,222家、注册拍卖师9,075人、成交额6,565.45亿元,较"十一五"(2006-2010)初期增长136.37%.
商务部并提出,要推动企业运用互联网等现代信息技术,降低服务成本.鼓励具有竞争力的拍卖企业打造品牌、走向国际市场.
另外,在完善法律法规方面,建议进一步健全和完善拍卖企业准入及退出的标准和机制,推动修订《拍卖法》,并起草《拍卖法实施细则》等配套法规.
今年1-11月份,中国社会消费品零售总额163,486亿元，同比名义增长17%(扣除价格因素实际增长11.4%).(完)
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--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯
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路透台北2月6日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超20.58亿台币，转卖为买； 上交易日为卖超52.35亿台币。 三大法人今日合计买超34.80亿台币，上交易日修正后为卖超49.80亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/6 +20.58 +34.80 2/3 -52.35 -49.80r 2/2 +5.91 +20.20r 本月累计 -25.85 +5.20 2017 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r