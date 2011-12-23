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货币新闻 | 2011年 12月 23日 星期五 08:17 BJT

〔澳洲热股〕GLOUCESTER COAL大涨23%,受与中国兖州煤业合并消息提振

路透墨尔本12月23日电---澳洲GLOUCESTER COALGCL.AX股价周五大涨23%,此前中国兖州煤业(1171.HK)称,计划将澳洲子公司与Gloucester CoalGCL.AX合并,交易价值7亿澳元.[ID:nCN1303308]

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