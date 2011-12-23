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亚洲 | 2011年 12月 23日 星期五 08:18 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--12月23日-12月30日

(除特别说明,均为GMT时间)

12月23日(五)

阿克拉--加纳央行货币政策委员会会议(最後一日).

哈瓦那--古巴国民大会商讨近期经济改革事宜.

莫斯科--俄罗斯央行举行月度政策会议.

12月26日(一)

耶路撒冷--以色列央行公布利率决定.

12月27日(二)

暂无新兴市场重要经济事件预告.

12月28日(三)

地拉那--阿尔巴尼亚央行举行货币政策会议.

12月29日(四)

马尼拉--菲律宾央行公布2011年12月1日货币政策委员会会议要点.

台北--台湾央行季度理监事会议,检视利率和货币政策(0900).

12月30日(五)

首尔--韩国国会料将通过2012年预算案.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 石冠兰;审校 张若琪

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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