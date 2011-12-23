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亚洲 | 2011年 12月 23日 星期五 08:17 BJT

〔韩国股市〕盘初受美国数据提振走升,造船股领涨

路透首尔12月23日电---韩国股市周五开高0.74%,因美国初请失业金数据助长经济复苏希望,提振韩国股市.

造船股领涨,STX Offshore & Shipbuilding062750.KS攀升2.12%,全球最大造船商现代重工(009540.KS)上涨1.12%.

0001GMT时,韩股综合股价指数(KOSPI).KS11上涨0.88%,报1,863.69点.(完)

--编译 程琳;审校 王丽鑫

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