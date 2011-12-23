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亚洲 | 2011年 12月 23日 星期五 08:20 BJT

《全球重要经济事件一览表》--12月23日-12月30日

(除特别说明外,均为GMT时间)

12月23日(五)

苏黎世--瑞士央行公布季报(货币政策报告-经济周期趋势)(0830).

12月24日(六)

东京--日本政府计画批准2012/13年度预算草案.

12月26日(一)

暂无重要经济事件预告.

12月27日(二)

东京--日本央行公布11月15-16日货币政策会议记录.

12月28日(三)

暂无重要经济事件预告.

12月29日(四)

暂无重要经济事件预告.

12月30日(五)

马德里--西班牙新任首相Mariano Rajoy料将公布经济举措.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 石冠兰;审校 王丽鑫

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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