〔中国经济〕明年严打非法放贷等新型黑恶犯罪,整顿和规范市场秩序--高检

路透北京12月23日电---中国最高检察院表示,明年将依法严厉打击非法放贷、暴力讨债、"地下出警"等新型黑恶犯罪活动,积极参与整顿和规范市场经济秩序工作,保障经济平稳较快发展.

新华社周四晚间报导,明年检察机关将及时调整工作重心,与有关部门密切配合,依法打击金融诈骗、合同诈骗、电信诈骗、伪造银行卡、逃税骗税、涉军造假、传销等犯罪活动,深入开展整治非法集资问题专项行动.

"明年将深入推进打黑除恶专项斗争,依法严厉打击垄断经营、强揽工程、破坏经济秩序和涉足民生领域、强占各类市场的黑恶势力,插手基层民主选举、欺压百姓的农村黑恶势力." 最高检有关负责人称.

此外,要严肃查办和积极预防经济建设重点领域和环节的职务犯罪.依法查办发生在国家重点投资领域、资金密集型行业以及土地使用权出让、矿产资源开发、国有产权交易、政府采购中的贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守犯罪.继续深化治理商业贿赂工作,推进工程建设领域突出问题专项治理.

要平等保护各种所有制经济合法权益.重视保障和促进非公有制经济健康发展,重视平等保护中外投资者合法权益;强化知识产权司法保护,加大打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品犯罪的力度,加强对知识产权案件的诉讼监督.(完)