〔美国经济〕1月政策会议是联储公布利率预估的好时机--费城FED总裁

日股业绩：铃木汽车第三季营业利润增幅超预期，因利润率上升
这家日本第四大车商表示，10-12月营业利润增至519亿日圆(4.6113亿美元)，高于上年同期的451亿日圆，也超过汤森路透I/B/E/S/访问的10位分析师的预估中值436.6亿日圆。
路透华盛顿12月22日电---美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟称,明年1月底的政策会议将是美国联邦储备理事会(美联储,FED)开始给出利率预估的良好时机.
普洛瑟称:"政策应视经济情况制订,而不是看着日子定."此番讲话刊登在华尔街日报网站周四版的文章中.
普洛瑟表示,1月24-25日会议是美联储开始公布利率预估的机会.他是美联储研究改善该央行对外沟通方式的小组成员之一.
美联储在过去四次政策会议声明中均表示,预计超低利率将至少维持到2013年中期.
做出上述承诺的初衷,是为防止金融市场在一有复苏迹象的时候就预期会升息.
然而,许多决策者对做出时间固定的承诺感到不安,认为到2013年中期这个缺乏灵活性的承诺缚住了手脚.
美联储副总裁叶伦认为,若转变对外沟通策略,就相当於是放宽货币政策.
本月稍早路透调查显示,20家与美联储直接交易的华尔街大型初级交易商中,有17家预计美联储将转变沟通方式.(完)
--编译 程琳;审校 王丽鑫
这家日本第四大车商表示，10-12月营业利润增至519亿日圆(4.6113亿美元)，高于上年同期的451亿日圆，也超过汤森路透I/B/E/S/访问的10位分析师的预估中值436.6亿日圆。
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8